2019-09-06T05:50:07+03:00
Общество

Хабаровчанина и автоинспектора в ЕАО объединила любовь к взяткам

По версии следствия, первый платил второму за проезд большегрузов на территорию области
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровчанина и автоинспектора в ЕАО объединила любовь к взяткамХабаровчанина и автоинспектора в ЕАО объединила любовь к взяткамФото: Иван ВИСЛОВ
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Житель Хабаровска внезапно оказался в зоне пристального внимания правоохранителей из Еврейской автономной области. По версии следствия, мужчина регулярно платил сотруднику ОГИБДД по Смидовичскому району деньги за беспрепятственное пересечение водителями крупногабаритных транспортных средств территории области.

- В отношении и жителя краевой столицы, и автоинспектора уже возбудили и расследуют уголовное дело по факту дачи и получения взятки. Следствие уже установило сам факт правонарушения. Теперь намечается производство отдельных следственных и процессуальных действий, направленных на завершение расследования уголовного дела в кратчайший срок, - прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.

Отметим также, что расследование этого происшествия находится на контроле прокурора области. Накануне он заслушал результаты расследования данного уголовного дела о коррупции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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