Хабаровчанина и автоинспектора в ЕАО объединила любовь к взяткам
Житель Хабаровска внезапно оказался в зоне пристального внимания правоохранителей из Еврейской автономной области. По версии следствия, мужчина регулярно платил сотруднику ОГИБДД по Смидовичскому району деньги за беспрепятственное пересечение водителями крупногабаритных транспортных средств территории области.
- В отношении и жителя краевой столицы, и автоинспектора уже возбудили и расследуют уголовное дело по факту дачи и получения взятки. Следствие уже установило сам факт правонарушения. Теперь намечается производство отдельных следственных и процессуальных действий, направленных на завершение расследования уголовного дела в кратчайший срок, - прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.
Отметим также, что расследование этого происшествия находится на контроле прокурора области. Накануне он заслушал результаты расследования данного уголовного дела о коррупции.
ИСТОЧНИК KP.RU