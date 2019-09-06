СЕГОДНЯ 06:48 2019-09-06T06:48:11+03:00

Водителям в Хабаровске показали, на каких дорогах есть камеры ФОТО: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края

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Водители в Хабаровске могут в любое время посмотреть, на каких участках городских дорог есть видеокамеры. Информацию о комплексах, фиксирующих дорожные аварии, собрали в единую базу и опубликовали на сайте управления ГИБДД управления МВД России по Хабаровскому краю.

Как отметили в краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства, информацию регулярно обновляют. К слову, видео- и фотокамеры устанавливают на тех участках дорог, где больше всего вероятность возникновения аварий. Размещение комплексов согласовано с управлением ГИБДД управления МВД России по Хабаровскому краю.

Автолюбителей города убедительно просят быть предельно внимательными и сохранять бдительность во время управления машиной. Пожалуйста, соблюдайте правила и уважайте других участников дорожного движения. Помните, только так можно уберечь себя и случайно оказавшихся рядом людей от беды.

ИСТОЧНИК KP.RU