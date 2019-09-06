2019-09-06T07:16:26+03:00
Звезды

Хабаровчанам 7 и 8 сентября бесплатно покажут уличное кино

Жителей и гостей города приглашают в парк имени Муравьева-Амурского
Ольга КИВА
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Хабаровчанам 7 и 8 сентября бесплатно покажут уличное кино ФОТО: Фестиваль уличного киноХабаровчанам 7 и 8 сентября бесплатно покажут уличное кино ФОТО: Фестиваль уличного кино
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В Хабаровске устроят единственный в этом году конкурсный показ Всемирного Фестиваля уличного кино. Это событие пройдет на этих выходных 7 и 8 сентября. Зрителям представят лучшие короткометражки молодых режиссеров, потом можно будет проголосовать за победителя светом фонариков.

Как рассказали организаторы фестиваля, мероприятие пройдет под открытым небом. Вход свободный. Событие пройдет в рамках фестивальной эстафеты, которая переходит от одного города России в другой. Запустили ее 12 июня, а закончится это кинодвижение 1 октября. Фестиваль охватил больше тысячи городов. Среди них оказался и Хабаровск.

Программа фестиваля по ссылке. К слову, организаторы отсмотрели более тысячи короткометражек со всей страны, чтобы выбрать для зрителей 10 лучших. Отметим также, что 8 сентября зрителю представят внеконкурсную программу. Большинство фильмов программы - участники престижных российский фестивалей «Кинотавр» и «Короче» разных годов.

Фестиваль уличного кино.

ИСТОЧНИК KP.RU

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