Единственный частный музей Хабаровского края представит регион на Всероссийской выставке

СЕГОДНЯ 07:58 2019-09-06T07:58:09+03:00

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Частный музей «Мир говорящих машин» из Хабаровска представит регион на Всероссийской выставке «Частные музеи России. Самородки России». Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства. Мероприятие пройдет 7 и 8 сентября в Москве. Гости этого события смогут увидеть экспонаты из более 100 учреждений культуры.

В регионе это единственный частный музей, которые организовали на основе коллекции Евгении и Андрея Веретенниковых. Здесь есть старые проигрыватели, пластинки, граммофоны и радиоприемник, которые собирала семья с 2013 года и приводила в рабочее состояние. Для посещения обустроили три тематических зала - «Винтаж», «СССР» и «Диско». Есть и краеведческий уголок, посвященный Нанайскому и Ульчскому фольклору.

На Всероссийской выставке гостям представят выставку, посвященную русско-японской войне. Здесь работа больше всего касается композиций - «Варяг» и «На сопках Маньчжурии». Увидят посетители и пластинки XX века и другие уникальные экспонаты.

ИСТОЧНИК KP.RU