2019-09-06T08:53:39+03:00
Общество

Для учеников затопленной школы в Биробиджане учебный год еще не начался

Ребят пока пытаются учить дистанционно, но уроков, как таковых нет
Ольга КИВА
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Для учеников затопленной школы в Биробиджане учебный год еще не началсяДля учеников затопленной школы в Биробиджане учебный год еще не началсяФото: администрация Биробиджана
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Для учеников школы №11 в Биробиджане учебный год пока не начался. Причина тому вода в подвале. Специалисты ждут, пока она спадет ниже уровня системы горячего водоснабжения, только потом можно будет проводить восстановительные работы.

Систему не могут включить, потому что начнется испарение. Это, по словам директора образовательного учреждения Татьяны Нестеровой, приведет к появлению грибка, плесени, то есть будет прямое нарушение санитарных норм. Впрочем, ориентировочную дату для первого звонка, исходя из темпов осушения здания, уже наметили – 10 сентября.

Пока ребята занимаются в дистанционно-консультационном режиме. Ученики приходят к школе, чтобы получить от учителей разъяснения. Пока учебные помещения просто проветривают в ожидании, когда в стенах этого учреждения снова зазвучат детские голоса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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