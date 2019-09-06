«Культурные нормативы» будут сдавать школьники в Хабаровске

СЕГОДНЯ 09:37 2019-09-06T09:37:17+03:00

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Школьники в Хабаровске впервые будут сдавать «культурный норматив». Казалось бы, термин обязывает к чему-то, но на самом деле, как выразился директор Хабаровского музыкального театра Константин Зайнулин, за этим словом «скрывается хорошее, доброе, полезное и очень перспективное дело».

Новшество опробуют в рамках договоренности между Минкультуры края и городским управлением образования. Под «культурным нормативом» понимают системное посещение школьниками театров и музеев. После просмотра постановок ребята будут записывать свои впечатления в специальный дневник. Его изготовит Музыкальный театр совместно с городским Центром развития образования.

Напомним, что в репертуаре Музыкального театра сегодня есть постановки, рассчитанные как на взрослых, так и на детей. Есть постановки, созданные на основе обязательных произведений школьной программы, например, «Чайка» или «Первая любовь».

ИСТОЧНИК KP.RU