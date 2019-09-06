2019-09-06T10:12:19+03:00
Общество

Еще два барака в Хабаровске скоро канут в Лету

В новые квартиры сейчас переезжают жильцы ветхих домов №13 и 15 на улице Дикопольцева
Александр ШТААЛЬ
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Еще два барака в Хабаровске скоро канут в ЛетуЕще два барака в Хабаровске скоро канут в ЛетуФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске еще на два барака станет меньше. К сносу готовят ветхие дома №13 и 15 по улице Дикопольцева, расположенные в районе верхнего пруда в парке «Динамо». Владельцы этих квадратных метров уже постепенно разъезжаются в новые квартиры.

- Бараки построили в 1952 году. В них расположены 36 квартир, в которых прописаны 110 хабаровчан. Пока удалось расселить шесть квартир расселены, по остальным вопрос решается. С этой проблемой планируют разобраться к концу 2019 года, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что переселенцам на выбор предлагают квартиры с той же квадратурой или большей площади. При этом жилье ищут в основном, на вторичном рынке с учетом пожеланий граждан. С каждым переселенцем работают индивидуально.

К слову, расселение могло бы быть быстрее, если бы некоторых хозяев не пришлось разыскивать. Некоторые из них переехали в другие города и даже страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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