2019-09-06T06:16:45+03:00
Общество

Семьям в Хабаровском крае дадут ипотеку под два процента

Новые правила также распространятся на весь Дальний Восток
Ольга КИВА
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Семьям в Хабаровском крае дадут ипотеку под два процентаСемьям в Хабаровском крае дадут ипотеку под два процентаФото: Олег ЗОЛОТО
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Молодые семьи в Хабаровском крае смогут оформить ипотеку под два процента. Такая возможность появилась после того, как Президент России поддержал идею внедрения льготного кредита для покупки жилья. Инициативу главе государства презентовали на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке.

- В целом нововведение будет распространяться на молодые семьи всего Дальнего Востока. Предлагаю запустить программу уже в этом году сроком на пять лет, - заявил Владимир Путин.

Со слов главы государства, новый формат кредитования будет распространяться на первичный рынок жилья. Воспользоваться этой услугой смогут и те, кто хочет построить жилье на «дальневосточном гектаре».

Отметим, что до принятия такого решения были сделаны расчеты, основанные на данных Росстата. По предварительным данным, воспользоваться новым кредитным продуктом смогут тысячи молодых семей в возрасте до 35 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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