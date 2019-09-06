2019-09-06T10:37:00+03:00
Общество

Хабаровск присоединился к акции «Всемирный день без автомобиля»

Автолюбителям всего лишь предлагают на один день отказаться от поездки на машине
Ольга КИВА
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Хабаровск присоединился к акции «Всемирный день без автомобиля»Хабаровск присоединился к акции «Всемирный день без автомобиля»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Хабаровск присоединился к международной акции «Всемирный день без автомобиля». Участникам этого мероприятия всего лишь нужно будет на один день, 22 сентября, отказаться от поездки на своем авто. В качестве альтернативы водителям предлагают пересесть на общественный транспорт, велосипеды или вовсе устроить себе пешую прогулку.

Как сообщили в городском управлении здравоохранения, акция направлена на привлечение внимания к проблемам избыточного количества автомобильного транспорта и загрязнению воздуха в городах. События подобного рода помогают изменить взгляд населения на некоторые обстоятельства, мотивируют переход с личного транспорта на общественный. Еще это способ развивать вело и пешеходное движение как средство улучшения экологии города.

В преддверии акции, 21 сентября также проведут оздоровительную кампанию «Шаги здоровья». Начало этого мероприятия в 11:00. Место проведения - Хабаровский краевой парк отдыха имени Муравьева-Амурского, сбор у летней эстрады.

ИСТОЧНИК KP.RU

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