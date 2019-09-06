2019-09-06T11:29:47+03:00
Общество

Восстановление лесов в ЕАО и защиту области от паводков обсудили во Владивостоке

Переговоры прошли в рамках Восточного экономического форума
Александр ШТААЛЬ
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Восстановление лесов в ЕАО и защиту области от паводков обсудили во ВладивостокеВосстановление лесов в ЕАО и защиту области от паводков обсудили во ВладивостокеФото: Правительство ЕАО
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Представители Еврейской автономии в рамках Восточного экономического форума презентовали инвестиционные возможности региона и обсудили ряд важных вопросов. Так, на территории области планируют заняться восстановлением лесов и уже договорились с партнером о совместной работе в этой области.

- Другой положительный итог переговоров – это подписание кредитного соглашения с банком МСП. Речь идет о сумме в 25 миллионов рублей, которые направят на пополнение оборотных средств для исполнения государственного контракта по строительству нового здания главного управления МЧС России по ЕАО, - прокомментировали в пресс-службе областного правительства.

В рамках еще одного подписанного соглашения Еврейская автономия будет сотрудничать с Всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России. Особое внимание стороны уделят защите территории области от паводков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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