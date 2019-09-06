Для подтопленцев в Комсомольске работает «горячая линия» Росреестра

СЕГОДНЯ 12:11 2019-09-06T12:11:08+03:00

Специалисты готовы ответить на любые вопросы, в том числе и относительно утраченных документов

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Для жителей Комсомольска-на-Амуре, пострадавших во время наводнения краевой Росреестр организовал «горячую линию». Горожан приглашают обратиться к специалистам за консультацией по вопросам предоставления государственных услуг Росреестра пострадавшим гражданам.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, специалисты Управления подробно ответят на вопросы, касающиеся получения выписок из Единого государственного реестра недвижимости и копий договоров. Также можно будет узнать информацию об оформлении копий правоудостоверяющих документов на земельный участок, постановки на кадастровый учет и регистрации прав на недвижимость.

Среди прочего гражданам расскажут о порядке снятия с учета и прекращения прав собственности на уничтоженные объекты. На эти и другие вопросы получить ответы можно, позвонив по телефонам (4217) 54-16-92, (4212) 43-78-62 и (4212) 32-14-94. Специалисты консультируют в рабочие дни с 9:00 до 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU