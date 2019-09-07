Фестиваль «Амурская осень» взбодрит Хабаровск в сентябре

СЕГОДНЯ 04:36 2019-09-07T04:36:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске стартует ежегодный театральный фестиваль «Амурская осень». Начнется это яркое событие в жизни города 13 сентября с концерта в Городском Дворце культуры. Дальше на сцене Хабаровского музыкального театра пройдут спектакли с участием известных артистов театра и кино.

- В репертуаре постановки о дружбе, любви и страсти. Так, 16 сентября в понедельник зрителям представят комедию «Тайны королевской кухни», 17 сентября - комедию-фантазию «Спасти рядового Гамлета», 18 сентября – авантюрную комедию «Ну, и фрукт ты!», а 19 сентября – мюзикл для всей семьи «Лабиринты сна», - рассказали в пресс-службе Хабаровского музыкального театра.

Открытие театрального фестиваля «Амурская осень» состоится 13 сентября в Городском Дворце культуры по адресу: улица Ленина, 85. Начало в 15:00. Отметим также, что стоимость билетов на спектакли варьируется от одной до трех с половиной тысяч рублей, а на мюзикл «Лабиринты сна» - от 900 до двух тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU