Погода в Хабаровске на 7 сентября 2019 года

СЕГОДНЯ 03:18 2019-09-07T03:18:22+03:00

Лето упорно не хочет сдавать позиции осени Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Лето упорно не хочет сдавать позиции осени

Изменить размер текста: A A

В Биробиджане небольшой дождь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +15+17. Днем +25+27.

В Хабаровске возможен небольшой дождь. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью +16+18. Днем +25+27.

В Бикине небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +16+18. Днем +20+22.

В Советской Гавани и Ванино дождь. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +16+18. Днем +20+22.

В Комсомольске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью +15+17. Днем +22+24.

В Чегдомыне небольшой дождь. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +23+25.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +20+22.

В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +16+18.

ИСТОЧНИК KP.RU