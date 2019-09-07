Погода в Хабаровске на 7 сентября 2019 года
В Биробиджане небольшой дождь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +15+17. Днем +25+27.
В Хабаровске возможен небольшой дождь. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью +16+18. Днем +25+27.
В Бикине небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +16+18. Днем +20+22.
В Советской Гавани и Ванино дождь. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +16+18. Днем +20+22.
В Комсомольске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью +15+17. Днем +22+24.
В Чегдомыне небольшой дождь. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +23+25.
В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +20+22.
В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +16+18.
ИСТОЧНИК KP.RU