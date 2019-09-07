2019-09-07T03:18:22+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 7 сентября 2019 года

Лето упорно не хочет сдавать позиции осени
Петр САМСОНОВ
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Лето упорно не хочет сдавать позиции осениЛето упорно не хочет сдавать позиции осениФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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В Биробиджане небольшой дождь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +15+17. Днем +25+27.

В Хабаровске возможен небольшой дождь. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью +16+18. Днем +25+27.

В Бикине небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +16+18. Днем +20+22.

В Советской Гавани и Ванино дождь. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +16+18. Днем +20+22.

В Комсомольске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью +15+17. Днем +22+24.

В Чегдомыне небольшой дождь. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +23+25.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +20+22.

В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +16+18.

ИСТОЧНИК KP.RU

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