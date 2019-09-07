В Хабаровском крае все и всё готово к голосованию

СЕГОДНЯ 07:25 2019-09-07T08:50:02+03:00

В Хабаровском крае все готово к единому дню голосования Фото: Олег УКЛАДОВ

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В Хабаровском крае, 8 сентября, в единый день голосования, потянется вереница людей к 783 открытым избирательным участкам. В крае будут выбирать депутата Государственной думы ФС РФ по 70-му одномандатному округу и новый созыв Законодательной думы Хабаровского края.

В Хабаровске также пройдут выборы депутатов городского парламента. У жителей Комсомольска-на-Амуре пройдут выборы нового градоначальника и конечно их не минуют выборы нового состава Гордумы Комсомольска.

8 сентября избирательные участки откроются в 8:00. Всего в регионе в списки избирателей внесены 987 758 человек.

Краевая избирательная комиссия, подтвердила свою готовность к выборам. Члены избирательных комиссий, общественные наблюдатели прошли соответствующий инструктаж и готовы к работать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/730619" frameborder="0"></iframe> Губернатор про единый день голосования.

- В эти выборы особое внимание будет уделено безопасности. На 199 участке установили металлодетекторы. За правопорядком в единый день голосования будут следить более 2 тысяч правоохранителей, - рассказали в Избирательной комиссии Хабаровского края

За процессом голосования, как и всегда, можно будет следить в режиме онлайн. 400 УИК оснастили системами видеонаблюдения. Камеры установлены также во всех территориальный избирательных комиссиях. Освещать ход голосования будут краевые и федеральные средства массовой информации. Для журналистов подготовили единый информационный пресс-центр. Он откроется по адресу: г Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 4, 2 этаж, кабинет 215.

На следующий день после выборов, 9 сентября запланирована пресс-конференция. В 10:00 будут озвучены предварительные итоги голосования на выборах.

ИСТОЧНИК KP.RU