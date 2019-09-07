В Хабаровском крае все и всё готово к голосованию
В Хабаровском крае, 8 сентября, в единый день голосования, потянется вереница людей к 783 открытым избирательным участкам. В крае будут выбирать депутата Государственной думы ФС РФ по 70-му одномандатному округу и новый созыв Законодательной думы Хабаровского края.
В Хабаровске также пройдут выборы депутатов городского парламента. У жителей Комсомольска-на-Амуре пройдут выборы нового градоначальника и конечно их не минуют выборы нового состава Гордумы Комсомольска.
8 сентября избирательные участки откроются в 8:00. Всего в регионе в списки избирателей внесены 987 758 человек.
Краевая избирательная комиссия, подтвердила свою готовность к выборам. Члены избирательных комиссий, общественные наблюдатели прошли соответствующий инструктаж и готовы к работать.
Губернатор про единый день голосования.
- В эти выборы особое внимание будет уделено безопасности. На 199 участке установили металлодетекторы. За правопорядком в единый день голосования будут следить более 2 тысяч правоохранителей, - рассказали в Избирательной комиссии Хабаровского края
За процессом голосования, как и всегда, можно будет следить в режиме онлайн. 400 УИК оснастили системами видеонаблюдения. Камеры установлены также во всех территориальный избирательных комиссиях. Освещать ход голосования будут краевые и федеральные средства массовой информации. Для журналистов подготовили единый информационный пресс-центр. Он откроется по адресу: г Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 4, 2 этаж, кабинет 215.
На следующий день после выборов, 9 сентября запланирована пресс-конференция. В 10:00 будут озвучены предварительные итоги голосования на выборах.
ИСТОЧНИК KP.RU