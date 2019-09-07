2019-09-07T09:09:44+03:00
Общество

В Хабаровске военного медика осудят за врачебную халатность

Врач провел операцию без консультаций с лечащим врачом
Петр САМСОНОВ
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В Хабаровске военного медика осудят за врачебную халатностьВ Хабаровске военного медика осудят за врачебную халатностьФото: Олег УКЛАДОВ
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Хотел причинить добро, а причинил смерть - заведующий эндоскопическим отделением госпиталя министерства обороны РФ в Хабаровске будет осужден за смерть одного из пациентов. Всему виной незапланированная операция, что интересно без согласия пациента, сообщает главное военное следственное управление СК РФ.

- В ходе обследования врач-эндоскопист обнаружил камни в желчевыводящих протоках пациента и без назначения лечащего врача и консультации, провел операцию. Спустя некоторое время пациент скончался, - говорится в сообщении.

Судмедэксперты пришли к выводу, что пациент умер из-за повреждения во время операции стенки двенадцатиперстной кишки, которое привело к перитониту и сепсису.

Уголовное дело по 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека) направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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