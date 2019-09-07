В Хабаровске военного медика осудят за врачебную халатность
Хотел причинить добро, а причинил смерть - заведующий эндоскопическим отделением госпиталя министерства обороны РФ в Хабаровске будет осужден за смерть одного из пациентов. Всему виной незапланированная операция, что интересно без согласия пациента, сообщает главное военное следственное управление СК РФ.
- В ходе обследования врач-эндоскопист обнаружил камни в желчевыводящих протоках пациента и без назначения лечащего врача и консультации, провел операцию. Спустя некоторое время пациент скончался, - говорится в сообщении.
Судмедэксперты пришли к выводу, что пациент умер из-за повреждения во время операции стенки двенадцатиперстной кишки, которое привело к перитониту и сепсису.
Уголовное дело по 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека) направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU