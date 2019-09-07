В воскресенье в Хабаровск нагрянет тайфун

СЕГОДНЯ 10:35 2019-09-07T10:35:07+03:00

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Обильные осадки, которые принесет с собой «Линлин», могут усугубить и так не простую ситуацию связанную с паводком Хабаровске и в крае в принципе. ПРогнозы как всегда пугающие на реках в крае прогнозируют повышение уровня воды на 1-2 метра. Пока тенденции радуют, так как уровень Амура у Хабаровска уменьшается в среднем на 10-15 сантиметров в сутки.

— В ночь на воскресенье ожидается дождь, днём он постепенно усилится. Самый сильный дождь ожидается во второй половине дня при усилении ветра до 17-22 метров в секунду. Стихнет ветер только в понедельник днем. Первый рабочий день тоже обещает быть дождливым. Но к концу дня дождь прекратиться, — рассказала начальник отдела. долгосрочных прогнозов погоды Галина Брынцева.

Специалисты уже готовы напугать жителей края очередными прогнозами. Но все же, как изменится уровень воды в Амуре после прохождения тайфуна? Сожет ли он добавить 10-20 сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU