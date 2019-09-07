2019-09-07T12:01:54+03:00
Общество

В Хабаровском крае закрыли опасную ферму

Судебными приставами в селе Кутузовка приостановлена деятельность фермерского хозяйства
Петр САМСОНОВ
Поделиться:
В Хабаровском крае закрыли опасную фермуВ Хабаровском крае закрыли опасную фермуФото: Петр САМСОНОВ
Изменить размер текста:

Сотрудниками Роспотребнадзора была проведена проверка на наличие нарушений условий производства на крестьянско-фермерском хозяйстве и соблюдение санитарно-эпидемиологическом норм.

В ходе проверки надзорным органом выявлены нарушения по изготовлению молочной продукции. Сама переработка осуществлялась на газовой плите в эмалированных кастрюлях. Выявлено отсутствие технологической документации, в соответствии с которой должна изготовляться молочная продукция. Отсутствие контроля качества на используемого сырья и контроль за температурой пастеризации при производстве молочной продукции. Также у персонала не имелось личных медицинских книжек с отметкой о проведенных медицинских обследованиях и гигиеническом обучении И это еще не все нарушения которые были выявлены на производстве.

— Рассмотрев материалы административного дела, суд вынес решение об административном приостановлении деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства на 90 суток, — сообщили в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Начиная с даты приостановления деятельности, судебным приставом-исполнителем осуществляется контроль исполнения требований исполнительного документа.

Однако глава фермы имеет право обратиться в суд с ходатайством о досрочном прекращении административного наказания в виде административного приостановления деятельности, если им будут предоставлены доказательства об устранении обстоятельств, послуживших основанием для назначения наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24