В Хабаровском крае закрыли опасную ферму

СЕГОДНЯ 12:01 2019-09-07T12:01:54+03:00

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Сотрудниками Роспотребнадзора была проведена проверка на наличие нарушений условий производства на крестьянско-фермерском хозяйстве и соблюдение санитарно-эпидемиологическом норм.

В ходе проверки надзорным органом выявлены нарушения по изготовлению молочной продукции. Сама переработка осуществлялась на газовой плите в эмалированных кастрюлях. Выявлено отсутствие технологической документации, в соответствии с которой должна изготовляться молочная продукция. Отсутствие контроля качества на используемого сырья и контроль за температурой пастеризации при производстве молочной продукции. Также у персонала не имелось личных медицинских книжек с отметкой о проведенных медицинских обследованиях и гигиеническом обучении И это еще не все нарушения которые были выявлены на производстве.

— Рассмотрев материалы административного дела, суд вынес решение об административном приостановлении деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства на 90 суток, — сообщили в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Начиная с даты приостановления деятельности, судебным приставом-исполнителем осуществляется контроль исполнения требований исполнительного документа.

Однако глава фермы имеет право обратиться в суд с ходатайством о досрочном прекращении административного наказания в виде административного приостановления деятельности, если им будут предоставлены доказательства об устранении обстоятельств, послуживших основанием для назначения наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU