Часть улицы Шеронова в Хабаровске перекроют водопроводчики
Ограничение движения будет действовать с 16 сентября по 15 ноября
Запрет на движение автотранспорта на этом участке будет вводиться по мере производственной необходимости.Фото: Администрация Хабаровска
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В запретную зону попал участок от дома №56 до дома №70 по правой стороне улицы Шеронова, в сторону улицы Муравьева-Амурского.
- В период с 16 сентября по 15 ноября на данном участке будут проводиться технические работы по капитальному ремонту и замене водопроводной сети, - объяснили в пресс-службе хабаровского «Водоканала». – Запрет на движение автотранспорта на этом участке будет вводиться по мере производственной необходимости.
Хабаровчанам рекомендуют быть внимательными на этом участке дороги и учитывать его особенности при планировании маршрута движения.
ИСТОЧНИК KP.RU