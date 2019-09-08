Часть улицы Шеронова в Хабаровске перекроют водопроводчики

СЕГОДНЯ 03:38 2019-09-08T03:38:14+03:00

Запрет на движение автотранспорта на этом участке будет вводиться по мере производственной необходимости. Фото: Администрация Хабаровска

Ограничение движения будет действовать с 16 сентября по 15 ноября

Изменить размер текста: A A

В запретную зону попал участок от дома №56 до дома №70 по правой стороне улицы Шеронова, в сторону улицы Муравьева-Амурского.

- В период с 16 сентября по 15 ноября на данном участке будут проводиться технические работы по капитальному ремонту и замене водопроводной сети, - объяснили в пресс-службе хабаровского «Водоканала». – Запрет на движение автотранспорта на этом участке будет вводиться по мере производственной необходимости.

Хабаровчанам рекомендуют быть внимательными на этом участке дороги и учитывать его особенности при планировании маршрута движения.

ИСТОЧНИК KP.RU