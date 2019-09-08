2019-09-08T01:56:24+03:00
Общество

На старт, внимание, марш: Единый день голосования начался в Хабаровском крае

Избирательные участки открылись ровно в восемь утра
Евгения МОЛОТОВА
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Избирательные участки будут открыты до восьми вечераИзбирательные участки будут открыты до восьми вечера
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Всего в Хабаровском крае открылись 783 избирательных участка. Проголосовать на них смогут почти миллион человек, по сообщению краевого правительства всего в списки внесены 987 758 человек.

Напомним, в единый день голосования 8 сентября жителям Хабаровского края предстоит выбрать своего представителя в государственной думе, депутатов седьмого созыва краевого парламента. Кроме того, хабаровчанам предстоит определиться с составом городской думы, а комсомольчанам – помимо городских депутатов еще и избрать градоначальника.

- За ходом голосования можно следить в режиме онлайн, - напомнили в пресс-службе краевого правительства. - 400 участковых избирательных комиссий оснастили системами видеонаблюдения. Камеры установлены также во всех территориальных избирательных комиссиях.

На всех участках проведен комплекс антитеррористических мероприятий. Все силовые службы города переведены на усиленный режим. Обеспечивать безопасность на участках будут более двух тысяч правоохранителей.

Избирательные участки будут открыты до восьми часов вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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