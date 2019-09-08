2019-09-08T06:22:59+03:00
Общество

Уровень Амура у Хабаровска продолжает падать, а на нижнем Амуре - расти

На утро воскресенья гидрологи зафиксировали его на шестиметровой отметке
Евгения МОЛОТОВА
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Уровень Амура у Хабаровска продолжает падать, а на нижнем Амуре - растиУровень Амура у Хабаровска продолжает падать, а на нижнем Амуре - растиФото: Евгения МОЛОТОВА
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«Большая вода» покидает Хабаровск. Ежедневно уровень воды в Амуре снижается на 10 — 15 сантиметров. Гребень паводка смещается к Комсомольску. Однако, отменять введенный 29 июля режим ЧС власти не спешат. Если для Хабаровска самое страшное уже позади, то в нижнем течении Амура ситуация кардинально противоположная.

- В связи с выпадением дополнительных осадков, повышенной водностью рек, озер и сильным переувлажнением гребень паводка сохраняется в Нанайском районе у сел Троицкое, Малмыж, отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - В Комсомольском, Ульчском, Николаевском районах продолжается подъем интенсивностью 5-14 сантиметров в сутки.

В зоне затопления по-прежнему находятся десять муниципальных образований в которых частично затоплены 83 населенных пункта. Подтоплены более 230 частных жилых домов и 914 приусадебных участков, более двух тысяч дач.

ИСТОЧНИК KP.RU

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