В Хабаровске обманутые дольщики готовят очередной пикет

СЕГОДНЯ 09:00 2019-09-08T09:00:48+03:00

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Жилищный комплекс «Алексеевская» один из самых проблемных в краевой столице. Своих квартир дольщики ждут начиная с 2013 года. Муниципальный застройщик — компания «УКС» уже несколько лет пытается избавиться от долгостроя. В 2018 году с грехом пополам сдали один дом, достраивать второй — не на что. Компания проходит процедуру банкротства. На вопросы людей о том, куда подевались деньги, которых должно было хватить с лихвой, ответа нет. Еще в феврале губернатор региона Сергей Фургал инициировал проверку, которая должна была дать ответы на все вопросы дольщиков. Проверка прошла. Вопросы остались.

11 сентября в Хабаровске должно пройти очередное заседание губернаторского инвестиционного совета, на котором будет решаться судьба скандального долгостроя. Но, обманутые дольщики не склонны верить обещаниям и поставили власти перед фактом — если решение не будет найдено выйдут на митинг.

ИСТОЧНИК KP.RU