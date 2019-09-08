2019-09-08T11:05:12+03:00
Общество

В избиркоме Хабаровского края рассказали, что делать с забытыми бюллетенями

Если вы зашли в кабинку и обнаружили там лежащий документ, сразу же привлекайте к нему внимание наблюдателей и членов участковой комиссии
Ксения ТУРТЫГИНА
Поделиться:
Главная задача избиркома и многочисленных наблюдателей - абсолютная прозрачность процесса и неоспоримость его итогов.Главная задача избиркома и многочисленных наблюдателей - абсолютная прозрачность процесса и неоспоримость его итогов.Фото: Ксения ТУРТЫГИНА
Изменить размер текста:

Чаще всего лежащий в кабинке для голосования, или на столе кого-то из членов УИК, или даже валяющийся на полу бюллетень – досадная оплошность избирателя. Такие случае редки, тем не менее, каждый из них должен быть тщательно рассмотрен членами участковой избирательной комиссии.

- В таких случаях мы рекомендуем сразу привлечь внимание всех присутствующих в помещении участка – членов УИК, наблюдателей, полиции, - рассказал Оярс Машков, секретарь крайизбиркома. - Если бюллетень не заполнен, то председатель участковой комиссии должен поместить его в специальный пакет и, после закрытия участка, погасить его. Если же на нем стоит однозначная отметка, то есть человек волю свою выразил, но по какой-то причине забыл его на столе или в кабинке, то при согласии всех членов комиссии и наблюдателей, бланк мы рекомендуем положить в урну.

Обо всех нарушениях граждане могут сообщить как на горячую линию избирательной комиссии Хабаровского края, так и в Общественную палату Хабаровского края. От этой структуры в крае работают 592 наблюдателя, рассказал Андрей Белоглазов, председатель краевой ОП.

- Помимо наблюдателей от нас работает несколько мобильных групп, которые выезжают на участки по жалобам. Самый громкий случай, который активно разошелся по соцсетям, - сотруднику правоохранительных органов выдали бюллетени по служебному удостоверению, - сообщил Андрей Белоглазов. - Мы выяснили, что он дежурил на этом участке, забыл паспорт дома. Потом сходил за документом, участковая комиссия проверила и убедилась, что он действительно имеет право голосовать на этом участке.

На горячую линию Общественной палаты, по данным на 16 часов, поступило 35 обращений. В основном это мелкие нарушения либо факты нарушений не подтвердились. Сейчас юристы проверяют на соответствие избирательному законодательству посты некоторых кандидатов, размещенные на их аккаунтах в социальных сетях.

Кстати, есть сайт «Карта нарушений», куда каждый активный гражданин может отправить информацию о замеченных нарушениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровске обманутые дольщики готовят очередной пикет
Уровень Амура у Хабаровска продолжает падать, а на Нижнем Амуре - расти
Комсомольчан доставит на избирательный участок спецмаршрут
Часть улицы Шеронова в Хабаровске перекроют водопроводчики
На старт, внимание, марш: единый день голосования начался в Хабаровском крае
Погода в Хабаровске на 8 сентября 2019 года: ливневые дожди
В Хабаровском крае закрыли опасную ферму
В воскресенье в Хабаровск нагрянет тайфун
В Хабаровске военного медика осудят за врачебную халатность
В Хабаровском крае все и всё готово к голосованию
Уровень Амура у Комсомольска сегодня, 7 сентября 2019 года
Фестиваль «Амурская осень» взбодрит Хабаровск в сентябре
Погода в Хабаровске на 7 сентября 2019 года
Для подтопленцев в Комсомольске работает «горячая линия» Росреестра
Восстановление лесов в ЕАО и защиту области от паводков обсудили во Владивостоке
Хабаровск присоединился к акции «Всемирный день без автомобиля»
Еще два барака в Хабаровске скоро канут в Лету
«Культурные нормативы» будут сдавать школьники в Хабаровске
Для учеников затопленной школы в Биробиджане учебный год еще не начался