В избиркоме Хабаровского края рассказали, что делать с забытыми бюллетенями

СЕГОДНЯ 11:05 2019-09-08T11:05:12+03:00

Если вы зашли в кабинку и обнаружили там лежащий документ, сразу же привлекайте к нему внимание наблюдателей и членов участковой комиссии

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Чаще всего лежащий в кабинке для голосования, или на столе кого-то из членов УИК, или даже валяющийся на полу бюллетень – досадная оплошность избирателя. Такие случае редки, тем не менее, каждый из них должен быть тщательно рассмотрен членами участковой избирательной комиссии.

- В таких случаях мы рекомендуем сразу привлечь внимание всех присутствующих в помещении участка – членов УИК, наблюдателей, полиции, - рассказал Оярс Машков, секретарь крайизбиркома. - Если бюллетень не заполнен, то председатель участковой комиссии должен поместить его в специальный пакет и, после закрытия участка, погасить его. Если же на нем стоит однозначная отметка, то есть человек волю свою выразил, но по какой-то причине забыл его на столе или в кабинке, то при согласии всех членов комиссии и наблюдателей, бланк мы рекомендуем положить в урну.

Обо всех нарушениях граждане могут сообщить как на горячую линию избирательной комиссии Хабаровского края, так и в Общественную палату Хабаровского края. От этой структуры в крае работают 592 наблюдателя, рассказал Андрей Белоглазов, председатель краевой ОП.

- Помимо наблюдателей от нас работает несколько мобильных групп, которые выезжают на участки по жалобам. Самый громкий случай, который активно разошелся по соцсетям, - сотруднику правоохранительных органов выдали бюллетени по служебному удостоверению, - сообщил Андрей Белоглазов. - Мы выяснили, что он дежурил на этом участке, забыл паспорт дома. Потом сходил за документом, участковая комиссия проверила и убедилась, что он действительно имеет право голосовать на этом участке.

На горячую линию Общественной палаты, по данным на 16 часов, поступило 35 обращений. В основном это мелкие нарушения либо факты нарушений не подтвердились. Сейчас юристы проверяют на соответствие избирательному законодательству посты некоторых кандидатов, размещенные на их аккаунтах в социальных сетях.

Кстати, есть сайт «Карта нарушений», куда каждый активный гражданин может отправить информацию о замеченных нарушениях.

ИСТОЧНИК KP.RU