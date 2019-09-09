2019-09-09T00:54:49+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 9 сентября 2019 года: +21, возможен небольшой дождь

На большей части региона без осадков
Ольга КИВА
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На большей части региона без осадковНа большей части региона без осадковФото: Алексей ФОКИН
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В Биробиджане без осадков. Ветер западный 9-14 метров в секунду. Температура ночью +13+15. Днем +20+22.

В Хабаровске возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 11-16 метров в секунду. Температура ночью +16-18. Днем +19+21.

В Бикине без осадков. Ветер западный 9-14 метров в секунду. Ночью +15+17. Днем +22+24.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер западный 10-15 метров в секунду. Ночью +16+18. Днем +25+27.

В Комсомольске-на-Амуре небольшой дождь.Ветер юго-восточный 9-14 метра в секунду. Ночью +15+17. Днем +19+21.

В Чегдомыне небольшой дождь. Ветер западный 9-14 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +17+19.

В Николаевске-на-Амуре дождь. Ветер западный 18-23 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +14+16.

В Охотске небольшой дождь. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +14+16.

ИСТОЧНИК KP.RU

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