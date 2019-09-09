Циклон «подмочил» участки дороги «Биробиджан-Унгун-Ленинское»

СЕГОДНЯ 01:38 2019-09-09T01:38:05+03:00

На сегодняшний день дорожники уже закончили восстановительные работы в районе села Красивое

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В Еврейской автономии в ночь с 7 на 8 сентября прошли обильные осадки. Такие дожди оставили о себе неприятное воспоминание – в Биробиджанском районе оказались подтопленными участки вдоль дороги «Биробиджан-Унгун-Ленинское», близ села Красивое. Также были размыты обочины в трех местах.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, на аварийные участки оперативно отправили бригаду дорожных рабочих. На сегодняшний день, 9 сентября, они уже закончили восстановление трассы. Для этого задействовали технику в количестве пяти единиц.

К слову, во время циклона из-за сильных порывов ветра были повалены деревья вблизи дорог. С этой задачей аварийная бригада также справилась – очистила территорию, обеспечив безопасность дорожного движения.

Жителей области убедительно просят сохранять бдительность во время движения по дорогам. В регионе наблюдаются нестабильные природные явления.

ИСТОЧНИК KP.RU