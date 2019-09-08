Серьезных нарушений на выборах в Хабаровском крае не замечено

СЕГОДНЯ 13:26 2019-09-08T13:26:49+03:00

Пока что ни в одной из жалоб, поданных в течение дня голосования, не было фактов, способных повлиять на итоги выборов

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На горячую линию Общественной палаты Хабаровского края поступило около 90 жалоб и обращений. Самое яркое - информация, что на неком участке некая женщина вбросила пачку бюллетеней.

- На участке есть видеонаблюдение, сейчас файлы отсматривают члены палаты, - сообщил Андрей Белоглазов, председатель Общественной палаты края. - Пока информация не подтвердилась. В целом все проходит достаточно спокойно, явных грубых нарушений члены ОП не фиксируют. Была информация, что кто-то из кандидатов ведет агитацию. Эти сведения тоже перепроверяются.

Среди обращений есть и несколько странные. Так, рассказал Андрей Белоглазов, позвонила жительница Комсомольска 1941 года рождения. Она проголосовала на дому - к женщине приехали члены участковой комиссии с урной. Спустя какое-то время, по ее словам, к ней начал кто-то стучаться в дверь и спрашивать, за кого она голосовала. Общественники передали информацию правоохранительным органам.

- Грубых нарушений, способных повлиять на итоги выборов, мы пока не зафиксировали, - отметил председатель Общественной палаты. - Поступила информация, что на 98 участке было временное отключение электроэнергии и из-за этого был сбой в работе КОИБа. Но до момента перегрузки он был под наблюдением всех. То есть подойти к нему с флешкой или как-то еще забраться внутрь было невозможно. Я думаю, что подобные сбои - следствие непогоды.

Еще одна неоднозначная жалоба: якобы возле одного из участков стояла серебристая машина и водитель автомобиля раздавал людям бюллетени для голосования. Эту информацию передали в крайизбирком, также общественники попросили заявителя сообщить в правоохранительные органы об этом. Однако у гражданина, по предварительным сведениям, нет никаких подробностей: ни номера автомобиля, ни фотографий, что странно в наше время смартфонов.

Окончательная информация о ходе выборов, о зафиксированных нарушениях и о реакции на них правоохранительных органов и избиркома появится позже, когда все жалобы будут тщательно изучены.

ИСТОЧНИК KP.RU