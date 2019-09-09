Трагедию в Беслане хабаровские юнармейцы увидели на фотовыставке

СЕГОДНЯ 02:01 2019-09-09T02:01:07+03:00

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В Хабаровске прошли патриотические мероприятия, посвященные 74-й годовщине со дня окончания Второй мировой войны. Также на минувшей неделе в краевой столице вспомнили о трагедии в Беслане, которая случилась в сентябре 2004 года. Памятные события организовали в рамках акции «Мы помним», среди участников которой были юнармейцы.

- Так, в сквере площади «Город воинской славы» устроили открытую фотовыставку «Мы помним Беслан», митинг в память о жертвах террористических актов. В Центре Патриотического Воспитания краевого центра для школьников организован просмотр документального фильма о трагедии в Беслане 15-летней давности. Напомним, 3 сентября в России отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом. Такую дату установили в 2005 году законом «О днях воинской славы России», - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Также ребята участвовали в акции «Дальневосточная Победа», в митинге, прошедшему у памятников и обелисков, несли Вахты Памяти. Закончились патриотические мероприятия акцией «Победный вальс». Среди танцоров были воспитанники военно-патриотических клубов, юнармейских отрядов и неравнодушных жителей краевой столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU