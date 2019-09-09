2019-09-09T03:05:51+03:00
Общество

Вместо автобусного устроили речное сообщение «Амурск-Омми» в Хабаровском крае

Это вынужденная мера в связи с подтоплением участков дороги межде городом и селом
Александр ШТААЛЬ
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Вместо автобусного устроили речное сообщение «Амурск-Омми» в Хабаровском крае ФОТО: Официальный сайт органов местного самоуправления Амурского муниципального районаВместо автобусного устроили речное сообщение «Амурск-Омми» в Хабаровском крае ФОТО: Официальный сайт органов местного самоуправления Амурского муниципального района
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В Хабаровском крае на сегодняшний день пока ограничено движение транспорта сообщением «Амурск-Омми». Это вынужденная мера, к которой прибегли в связи затопления межмуницинальной автодороги «Амурск-Омми» и подтопления межмуниципальной автодороги «Омми-Эльбан». Его работу уже организовали ради комфорта населения.

Как сообщили в администрации Амурского района, речной транспорт будет курсировать между Амурском и селом Омми согласно графика. Расписание теплохода «Москва» составили на сентябрь. Рейсы по реке Амур запланировали на понедельник и пятницу, новые правила перевозки пассажиров вступили в силу 6 сентября.

Напомним, в районе сейчас действует режим чрезвычайной ситуации. Местных жителей убедительно просят быть предельно внимательными и не пренебрегать мерами личной безопасности в период паводкоопасной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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