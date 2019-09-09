Уровень Амура у Хабаровска сегодня, 9 сентября 2019 года, опустился до шести метров

СЕГОДНЯ 02:32 2019-09-09T02:56:49+03:00

Гидрологи прогнозирую, что вода в реке и дальше будет убывать

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В Хабаровске уровень воды в Амуре опустился до шести метров. Такие данные предоставили гидрологи по состоянию на шесть часов утра 9 сентября. Согласно прогнозам специалистов, вода и дальше будет спадать. Так, в ближайшие два дня уровень опустится еще на 10-15 сантиметров.

Как отметили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в пределах отметок опасного явления и выше сейчас гидрообстановка на участке от Хабаровска до села Нижнетамбовское. В Комсомольском, Ульчском, Николаевском районах продолжается подъем интенсивностью 3-10 сантиметров в сутки. Отметим также, что на отметке неблагоприятного явления реки Амур в Ульчском районе, Уссури в Бикинском, Вяземском, имени Лазо районах, а также Кур и Тунгуска в Хабаровском районе.

Напомним, в Ульчском районе действует штормовое предупреждение. У села Циммермановка сегодня, 9 сентября, уровень воды может добраться до отметки опасного явления. Отметим, что вчера уровень воды здесь составил 747 сантиметра.

ИСТОЧНИК KP.RU