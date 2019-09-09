В Хабаровске плюс один детский сад в отреставрированном здании

СЕГОДНЯ 03:40 2019-09-09T03:40:08+03:00

Некогда в помещении размещался отдел милиции, потом оно вовсе пустовало несколько лет

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В Хабаровске прошла церемония торжественного открытия нового детского сада. Дошкольное учреждение обустроили в Центральном районе города на улице Лермонтова, 32а. Некогда в теперь уже обновленном помещении размещался отдел милиции, потом оно несколько лет пустовало. Теперь же квадратные метры привели в порядок и нашли им достойное применение.

- Особенно идее организовать здесь детский сад порадовались родители, проживающие в «Волочаевском» и «Рабочем» городках. На восстановление этого объекта выделили 75 миллионов рубле. Эти деньги потратили на капитальный ремонт с заменой кровли и инженерных коммуникаций. Также строители выровняли стены, привели в порядок полы, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что группы дошколят закончили комплектовать задолго до завершения строительных работ. Ребята и их родители еще ждут, когда можно прийти в детский сад, а пока ведется оформление лицензии на право образовательной деятельности. Документ получат в середине сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU