Гостя из Московской области обобрали в Биробиджане, пока он спал

СЕГОДНЯ 04:09 2019-09-09T04:09:26+03:00

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В Биробиджане за помощью обратился гости из Московской области, которого обокрали. Мужчина приехал в областную столицу по делам, но немного расслабился. Пока он находился в городе, успел познакомиться с женщиной, которая его пригласила в гости к подруге. Недолго думая доверчивый человек согласился.

- Со слов самого потерпевшего, вечер накануне кражи он провел с той самой новой приятельницей и ее подругой. Они вечером распивали спиртное, а потом он уснул. Когда утром потерпевший пришел в себя, то обнаружил, что в доме он один, а его личные вещи исчезли. Ущерб заявитель оценил в 26 тысяч 400 рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

У приезжего пропали сотовый телефон, банковская карта и деньги в сумме пять тысяч рублей. В краже этих вещей подозревают 34-летнюю местную жительницу, у которой в прошлом уже были судимости. В отношении нее уже возбудили и расследуют очередное уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU