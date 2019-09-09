СЕГОДНЯ 04:36 2019-09-09T04:36:42+03:00

Уровень Амура у Комсомольска сегодня, 9 сентября 2019 года, выше восьми метров Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

По данным гидрологов, утром уровень воды был на отметке 802 сантиметра.

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Сегодня утром, 9 сентября, Амур у Комсомольска добрался до отметки в 802 сантиметра. Это на три сантиметра больше, чем за предыдущие сутки. Данные опубликованы на портале ФГБУ «Дальневосточное УГМС». Напомним, опасным явление стало, когда вода добралась до отметки в 650 сантиметров.

Напомним, что у краевой столицы Амур, наоборот сдает позиции. Там гидрологи зафиксировали спад до отметки в 600 сантиметров. Именно при таком показателе явления стало опасным. По оценкам экспертов вода и дальше будет убывать. Так, в ближайшие два дня река «скинет» еще 10-15 сантиметров.

Напомним, в Ульчском районе действует штормовое предупреждение. У села Циммермановка сегодня, 9 сентября, уровень воды может добраться до отметки опасного явления.

Жителям края напоминают, что в экстренных случаях нужно звонить по телефонам «112» или «101».

ИСТОЧНИК KP.RU