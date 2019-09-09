2019-09-09T05:09:39+03:00
Общество

В поисках пропавших отца и дочки в Хабаровском крае нужна помощь

Отъезд на реку Амгунь запланировали на 10 сентября
Александр ШТААЛЬ
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В поисках пропавших отца и дочки в Хабаровском крае нужна помощь ФОТО: ПСО «Амур поиск»В поисках пропавших отца и дочки в Хабаровском крае нужна помощь ФОТО: ПСО «Амур поиск»
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В Хабаровском крае на поиски пропавших отца и дочки отправится поисковая экспедиция. Для поездки все готово, однако теперь осталось найти помощников, а точнее помощника. Ранее сообщалось, что предстоит тяжелая работа на месте, где пропали девочка и мужчина. Отъезд запланирован на завтра. Более подробная информация по телефону 8-909-857-63-00. Об этом сообщили в ПСО «Амур поиск».

Напомним, 60-летний мужчина и его восьмилетняя дочь пропали на реке Амгунь в районе поселка Джамку. Происшествие случилось 21 июля. Глава семейства и три ребенка находились на борту катамарана. Во время плавания судно перевернулось, двух детей смогли спасти другие участники сплава, судьба отца и дочери пока не известна.

Пожалуйста, не оставайтесь равнодушными к чужой беде. Будем очень признательны за вашу помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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