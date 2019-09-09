2019-09-09T05:38:38+03:00
Общество

Мировые бренды ущемили в правах владельцы сайтов в Хабаровске

На ресурсах они размещали информацию о продаже фирменной одежды, не имея на то разрешение
Александр ШТААЛЬ
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Мировые бренды ущемили в правах владельцы сайтов в ХабаровскеМировые бренды ущемили в правах владельцы сайтов в ХабаровскеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровске ограничили доступ к сайтам, где шла бойкая торговля одеждой мировых брендов. Однако сами вещи оказались копией, а разрешений на их продажу у владельцев ресурсов не оказалось. Это стало причиной разбирательств, которые в конечном счете закончились судом.

- Незаконную информацию обнаружили во время мониторинга сети интернет. Итогом проверки стали обнаруженные сайты, предоставляющие в отсутствие разрешения правообладателя возможность неопределенному кругу лиц приобрести копии одежды мировых брендов, - прокомментировали в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

В итоге суд признал информацию на выявленных ресурсах незаконной и запрещенной к распространению. Чтобы остановить торговлю контрафактом в режиме онлайн, прокурор направил в суд четыре административных исковых заявления. Требования были удовлетворены в полном объеме. В соответствии с судебным решением доступ к запрещенной информации ограничили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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