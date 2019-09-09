С «серебром» из Подмосковья вернулся в Хабаровский край «Лучший лесной пожарный»
Представитель Хабаровского края достойно представил регион на Всероссийском конкурсе «Лучший лесной пожарный-2019». По итогу состязаний Максим Бобыльский из Мухенского лесного хозяйства занял второе место.
Как отметили в краевом управлении лесами, соревнования по профмастерству проходили со 2 по 5 сентября 2019 года в подмосковном Пушкино состоялся. На победу рассчитывали 30 конкурсантов из Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Уральского, Сибирского, Дальневосточного федеральных округов, а также из республики Беларусь. Были сотрудники ФБУ «Авиалесоохрана». Однако лучшим оказался именно представитель Хабаровского края.
Максим Бобыльский работает инженером-механиком государственного специализированного автономного учреждения «Мухенское лесное хозяйство». Остается только поздравить «отличника» и пожелать ему успехов и благополучия.
ИСТОЧНИК KP.RU