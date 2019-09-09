2019-09-09T06:11:41+03:00
Общество

С «серебром» из Подмосковья вернулся в Хабаровский край «Лучший лесной пожарный»

Победителем Всероссийского конкурса стал Максим Бобыльский
Ольга КИВА
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С «серебром» из Подмосковья вернулся в Хабаровский край «Лучший лесной пожарный» ФОТО: Управление лесами правительства Хабаровского краяС «серебром» из Подмосковья вернулся в Хабаровский край «Лучший лесной пожарный» ФОТО: Управление лесами правительства Хабаровского края
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Представитель Хабаровского края достойно представил регион на Всероссийском конкурсе «Лучший лесной пожарный-2019». По итогу состязаний Максим Бобыльский из Мухенского лесного хозяйства занял второе место.

Как отметили в краевом управлении лесами, соревнования по профмастерству проходили со 2 по 5 сентября 2019 года в подмосковном Пушкино состоялся. На победу рассчитывали 30 конкурсантов из Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Уральского, Сибирского, Дальневосточного федеральных округов, а также из республики Беларусь. Были сотрудники ФБУ «Авиалесоохрана». Однако лучшим оказался именно представитель Хабаровского края.

Максим Бобыльский работает инженером-механиком государственного специализированного автономного учреждения «Мухенское лесное хозяйство». Остается только поздравить «отличника» и пожелать ему успехов и благополучия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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