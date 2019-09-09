В Хабаровске сбежал неопознанный водитель, пострадавший в аварии

СЕГОДНЯ 06:40 2019-09-09T06:40:35+03:00

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В Хабаровске в минувшие выходные, 8 сентября, на улице Руднева произошла авария. По предварительной информации, машина Toyota Corolla выезжала с прилегающей территории на улицу Руднева. Однако водитель нарушил правила дорожного движения, чем и спровоцировал столкновение с авто Toyota Carina.

Как сообщил информированный источник, среди пострадавших девушка-пассажир, которая ехала в машине Toyota Corolla. У нее диагностировали ушиб грудной клетки, сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Также пострадавшая во время аварии ударилась лицом, о чем говорят синяки.

Отметим также, что водитель машины Toyota Carina скрылся с места происшествия. Пока не удалось установить ни его личность, ни данные его машины. Автолюбитель из машины Toyota Corolla на момент происшествия был трезв. В отношении него составили административные протоколы.

ИСТОЧНИК KP.RU