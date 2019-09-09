За удар палкой хабаровчанин попал в фигуранты уголовного дела

СЕГОДНЯ 08:13 2019-09-09T08:13:31+03:00

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Два сотрудника предприятия в Хабаровске серьезно поссорились прямо на улице. И дело, увы, не закончилось словами – в ход пошли другие «аргументы». Один из оппонентов схватил палку и с силой ударил ее по голове другого участника дискуссии. Пострадавшему понадобилась медицинская помощь. Для этого его доставили в больницу.

- Врачи диагностировали у мужчины перелом костей черепа и ушиб головного мозга. Позднее судебно-медицинская экспертиза пришла к заключению, что потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Бригада скорой помощи, как полагается, сообщила о пациенте в полицию, а правоохранители в свою очередь провели расследование. Вскоре подозреваемого задержали и допросили. В его прошлом не было судимостей. В отношении мужчины уже возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». За такой проступок горожанина могут лишить свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU