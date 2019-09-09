2019-09-09T08:13:31+03:00
Происшествия

За удар палкой хабаровчанин попал в фигуранты уголовного дела

К слову, удар пришелся по голове оппонента, с которым задержанный поругался
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
За удар палкой хабаровчанин попал в фигуранты уголовного делаЗа удар палкой хабаровчанин попал в фигуранты уголовного делаФото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

Два сотрудника предприятия в Хабаровске серьезно поссорились прямо на улице. И дело, увы, не закончилось словами – в ход пошли другие «аргументы». Один из оппонентов схватил палку и с силой ударил ее по голове другого участника дискуссии. Пострадавшему понадобилась медицинская помощь. Для этого его доставили в больницу.

- Врачи диагностировали у мужчины перелом костей черепа и ушиб головного мозга. Позднее судебно-медицинская экспертиза пришла к заключению, что потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Бригада скорой помощи, как полагается, сообщила о пациенте в полицию, а правоохранители в свою очередь провели расследование. Вскоре подозреваемого задержали и допросили. В его прошлом не было судимостей. В отношении мужчины уже возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». За такой проступок горожанина могут лишить свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тайфун сорвал занятия в нескольких школах и детсадах Хабаровского края
Пассажиры минивэна в Хабаровске чудом остались живы после тройной аварии
В Хабаровске сбежал неопознанный водитель, пострадавший в аварии
С «серебром» из Подмосковья вернулся в Хабаровский край «Лучший лесной пожарный»
Мировые бренды ущемили в правах владельцы сайтов в Хабаровске
В поисках пропавших отца и дочки в Хабаровском крае нужна помощь
Уровень Амура у Комсомольска сегодня, 9 сентября 2019 года, выше восьми метров
Гостя из Московской области обобрали в Биробиджане, пока он спал
В Хабаровске плюс один детский сад в отреставрированном здании
Вместо автобусного устроили речное сообщение «Амурск-Омми» в Хабаровском крае
Уровень Амура у Хабаровска сегодня, 9 сентября 2019 года, опустился до шести метров
Трагедию в Беслане хабаровские юнармейцы увидели на фотовыставке
Циклон «подмочил» участки дороги «Биробиджан-Унгун-Ленинское»
Погода в Хабаровске на 9 сентября 2019 года: +21, возможен небольшой дождь
Серьезных нарушений на выборах в Хабаровском крае не замечено