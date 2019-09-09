СЕГОДНЯ 09:32 2019-09-09T09:32:03+03:00

В развитие «цифры» в Хабаровском крае вложат больше миллиарда рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Деньги потратят в том числе на проекты «Умный город»

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В Хабаровском крае собираются инвестировать 1,4 миллиарда рублей в цифровизацию региональной экономики. Накануне этот вопрос стал темой обсуждения участников Восточного экономического форума. В дискуссии на эту тему участвовали представители правительства края и ПАО «МТС».

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, в рамках договоренностей собираются потратить деньги на создание так называемых пилотных зон в рамках системы «Умный город». Подразумевается, например, тестирование проекта по интеллектуальному управлению твердыми коммунальными отходами или отслеживание естественной миграции граждан и туристов.

Отметим также, что в перспективе в регионе собираются обеспечить связью 13 удаленных населенных пунктов на севере региона. Такой подход заметно улучшит жизнь, как простых граждан, так и представителей бизнеса, которым постоянно нужна качественная связь для работы.

ИСТОЧНИК KP.RU