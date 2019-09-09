Обвиняемые в Хабаровском крае смогли проголосовать 8 сентября

СЕГОДНЯ 10:18 2019-09-09T10:18:36+03:00

Также в выборах участвовали осужденные, в отношении которых приговор не вступил в законную силу

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В Хабаровском крае накануне, 8 сентября, прошли выборы. Среди избирателей были также обвиняемых, подозреваемых и осужденных, в отношении которых приговор еще не вступил в законную силу. Воспользовались своим избирательным правом и сотрудники учреждений уголовно-исправительной системы.

- На территории УФСИН работали четыре избирательных участка, один из них был выездной. В целом проголосовали 560 человек. Отметим также, что избирательным правом воспользовались обвиняемые, находящиеся под домашним арестом и состоящие на учете в филиалах уголовно-исполнительной инспекции. Им выдавали разрешения на выход из жилья, чтобы они смогли прийти на избирательный участок, - прокомментировали в пресс-службе УФСИН России по Хабаровскому краю.

Также избирательным правом воспользовались осужденные к принудительным работам, в Комсомольске-на-Амуре. Для них организовали подконтрольный выход с предоставлением начальником исправительной колонии № 7 служебного автотранспорта на ближайший избирательный участок в районе расположения УФИЦ.

Напомним, выборы прошли в соответствии с действующим законодательством. Среди наблюдателей были представители политических партий и Общественной палаты Хабаровского края. Замечаний и нарушений выявлено не обнаружили.

ИСТОЧНИК KP.RU