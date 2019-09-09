2019-09-09T10:41:35+03:00
Общество

На расселение аварийного жилья Хабаровскому краю дали еще денег

Речь идет о дополнительной сумме в 73 миллиона рублей
Ольга КИВА
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На расселение аварийного жилья Хабаровскому краю дали еще денегНа расселение аварийного жилья Хабаровскому краю дали еще денегФото: Администрация Хабаровска
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Хабаровский край получит еще денег на расселение аварийного жилья. Ранее речь шла о сумме 262 миллиона рублей, которую начнут осваивать, начиная с 2020 года. К ней еще приплюсовали 73 миллиона рублей.

Как отметили в краевом министерстве ЖКХ, ровно такую же сумму регион получит и в 2021 году. В итоге за два года увеличение составит 146 миллионов рублей. Финансовую поддержку оказывают в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилья. Соглашение об этом подписал глава региона и руководитель Фонда содействия реформированию ЖКХ во время Восточного экономического форума.

Напомним, в рамках принятой программы расселения аварийного жилья, в крае собираются построить 25 новых домов до 2025 года. Также в планах купить еще 36 тысяч квадратных метров. Эти меры нужны, чтобы переселить больше трех с половиной тысяч человек сразу в 14 районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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