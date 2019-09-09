В Хабаровском крае продолжают держать оборону шелкопряда

СЕГОДНЯ 11:15 2019-09-09T11:15:02+03:00

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В Хабаровском крае продолжается карантинная кампания против непарного шелкопряда. Вредителя находят на судах в порту Ванинского района. С начала 2019 года инспекторы проверили 36 единиц транспорта и на шести из них выявили «врага».

Как отметили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю, непарный шелкопряд способен уничтожать плодовые деревья, а также березу, дуб, ясень, ольху и другие лиственные деревья. Вредитель преимущественно объедает листья, тем самым причиняя ущерб флоре и фауне региона. Проще говоря, он уничтожает кормовую базу животных.

Напомним, что шелкопряд докучает не только дальневосточникам. Проникновение этого вредителя на территорию стараются не допустить и в других государствах, куда отправляются суда из порта Ванино. Поэтому перед выходом транспорт тщательно осматривают, а при необходимости очищают механическим способом.

ИСТОЧНИК KP.RU