В Хабаровском крае продолжают держать оборону шелкопряда
В Хабаровском крае продолжается карантинная кампания против непарного шелкопряда. Вредителя находят на судах в порту Ванинского района. С начала 2019 года инспекторы проверили 36 единиц транспорта и на шести из них выявили «врага».
Как отметили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю, непарный шелкопряд способен уничтожать плодовые деревья, а также березу, дуб, ясень, ольху и другие лиственные деревья. Вредитель преимущественно объедает листья, тем самым причиняя ущерб флоре и фауне региона. Проще говоря, он уничтожает кормовую базу животных.
Напомним, что шелкопряд докучает не только дальневосточникам. Проникновение этого вредителя на территорию стараются не допустить и в других государствах, куда отправляются суда из порта Ванино. Поэтому перед выходом транспорт тщательно осматривают, а при необходимости очищают механическим способом.
ИСТОЧНИК KP.RU