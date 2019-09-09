2019-09-09T11:43:03+03:00
Происшествия

Ждал, пока утонет: в Хабаровском крае вынесли приговор рыбаку-убийце

Жертвой осужденного стал приятель, с которым они вместе отправились удить рыбу
Александр ШТААЛЬ
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Ждал, пока утонет: в Хабаровском крае вынесли приговор рыбаку-убийцеЖдал, пока утонет: в Хабаровском крае вынесли приговор рыбаку-убийцеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровском крае рыбака осудили за убийство приятеля. Происшествие случилось в октябре 2018 года на реке Амур. Фигурант и его жертва отправились порыбачить. Пока они сидели в лодке, начали спорить, а потом не заметили, как разговор превратился в ругань.

- Злоумышленник решил убить мужчину. Для этого он накинул на шею веревку, стал душить, а когда жертва потеряла сознание, сбросил тело из лодки в воду. Мужчина очнулся, стал звать на помощь. Однако осужденный отплыл от него и ждал, пока потерпевший утонет, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

Следователи собрали достаточно доказательств вины фигуранта. Да и сам злоумышленник раскаялся в содеянном. Свое агрессивное поведение объяснил большим количеством выпитого спиртного. Суд учел все обстоятельства и вынес приговор – лишение свободы на срок девять лет и три месяцев. Отбывать осужденный наказание будет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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