2019-09-09T12:02:03+03:00
Спорт

Открытая тренировка сборной России по прыжкам на батуте прошла в Хабаровске

В краевой столице спортсмены готовятся к чемпионату России и Кубку мира
Ольга КИВА
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Открытая тренировка сборной России по прыжкам на батуте прошла в ХабаровскеОткрытая тренировка сборной России по прыжкам на батуте прошла в ХабаровскеФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровске прошла открытая тренировка сборной России по прыжкам на батуте. Напомним, в краевую столицу спортсмены приехали на учебно-тренировочные сборы. Здесь они готовятся к чемпионату России и Кубку мира по прыжкам на батуте. Соревнования пройдут в региональном центре во второй половине сентября.

- Ранее сообщалось, что в составе сборной в дальневосточный город прибыли гимнасты, выступающие в индивидуальных видах и молодые спортсмены, выступающие в синхронных прыжках. К слову, соревнования, к которым сейчас готовятся спортсмены, станут важным этапом для подготовки к другим крупным соревнованиям. Речь идет о чемпионату мира в Токио, который пройдёт в конце ноября этого года и к Олимпийским играм 2020 года, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

К слову, сильнейшие спортсмены планеты по прыжкам на батуте прилетят в краевой центр, чтобы поучаствовать в соревнованиях на Кубок мира 21 и 22 сентября. Во время этих мероприятий разыграют путевки на Олимпийские игры в Токио 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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