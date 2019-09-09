2019-09-09T07:11:57+03:00
Происшествия

Пассажиры минивэна в Хабаровске чудом остались живы после тройной аварии

В их машину врезалась Toyota Vitz, которую потом отбросило на Mitsubishi Outlander
Александр ШТААЛЬ
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Пассажиры минивэна в Хабаровске чудом остались живы после тройной аварииПассажиры минивэна в Хабаровске чудом остались живы после тройной аварииФото: УМВД России по городу Хабаровску
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В минувшие выходные в Хабаровске в районе дома №1 по улице Подгаева случилась аварий, в которой пострадали три человека. По предварительной информации, неприятная ситуация началась с того, что водитель машины Toyota Vitz попытался повернуть на улицу Подгаева, и должен был уступить дорогу Mitsubishi Delica. Однако не сделал этого и врезался в минивэн.

На этом история не закончилась. Потом иномарку отбросило на автомобиль Mitsubishi Outlander, движущийся по улице Подгаева со стороны переулка Засыпной. Среди пострадавших только пассажиры Mitsubishi Delica.

Как сообщил информированный источник, у одной жертвы аварии ушибленная рана левой кисти и ушиб грудной клетки, вторая только немного травмировалась в области груди, третья ударилась головой и повредила руку. Все пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

Отметим также, что на момент происшествия три водителя, которые оказались втянуты в аварию были трезвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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