Пассажиры минивэна в Хабаровске чудом остались живы после тройной аварии

СЕГОДНЯ 07:11 2019-09-09T07:11:57+03:00

В их машину врезалась Toyota Vitz, которую потом отбросило на Mitsubishi Outlander

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В минувшие выходные в Хабаровске в районе дома №1 по улице Подгаева случилась аварий, в которой пострадали три человека. По предварительной информации, неприятная ситуация началась с того, что водитель машины Toyota Vitz попытался повернуть на улицу Подгаева, и должен был уступить дорогу Mitsubishi Delica. Однако не сделал этого и врезался в минивэн.

На этом история не закончилась. Потом иномарку отбросило на автомобиль Mitsubishi Outlander, движущийся по улице Подгаева со стороны переулка Засыпной. Среди пострадавших только пассажиры Mitsubishi Delica.

Как сообщил информированный источник, у одной жертвы аварии ушибленная рана левой кисти и ушиб грудной клетки, вторая только немного травмировалась в области груди, третья ударилась головой и повредила руку. Все пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

Отметим также, что на момент происшествия три водителя, которые оказались втянуты в аварию были трезвы.

ИСТОЧНИК KP.RU