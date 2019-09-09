2019-09-09T08:58:13+03:00
Общество

Тайфун сорвал занятия в нескольких школах и детсадах Хабаровского края

Ситуация осложняется тем, что сейчас идет третья волна сдачи ЕГЭ, а электричества во многих селах нет
Ксения ТУРТЫГИНА
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Работа учебных заведений приостановлена из-за отсутствия электроэнергии.Работа учебных заведений приостановлена из-за отсутствия электроэнергии.Фото: Правительство Хабаровского края
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Тайфун «Линлин» пошалил с электроэнергией в единый день голосования, а сегодня, 9 сентября, из-за непогоды отменили занятия в школах Николаевского, Нанайского и Ульчского районов.

- В результате тайфуна отменены занятия во всех школах Николаевского района. В Нанайском районе без света остались все села. Поэтому не работают детские сады, - сообщила Алла Кузнецова, министр образования и науки Хабаровского края. - В пяти школах Ульчского района временно отправили учеников по домам. В Комсомольске-на-Амуре подтоплены несколько районов города, три школы и один техникум также не учатся сегодня.

Отмена штатных занятий – полбеды. Главная проблема в том, что с 9 сентября начался дополнительный период для сдачи ЕГЭ, третья волна госэкзамена. Дети должны сдать историю, биологию, физику и географию, но без интернета это сделать невозможно. А интернет в свою очередь зависит от наличия электроэнергии. В учебных заведениях, предназначенных для сдачи экзаменов, устанавливают запасные электрогенераторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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