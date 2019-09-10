Погода в Хабаровске на 10 сентября 2019 года: +20, возможен небольшой дождь
В Биробиджане возможен небольшой дождь. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура ночью +13+15. Днем +20+22.
В Хабаровске возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура ночью +10-12. Днем +18+20.
В Бикине без существенных осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью +9+14. Днем +19+21.
В Советской Гавани и Ванино небольшой дождь. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +15+17.
В Комсомольске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер северный 7-12 метра в секунду. Ночью +8+10. Днем +15+17.
В Чегдомыне небольшой дождь. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +16+18.
В Николаевске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер западный 8-13 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +14+16.
В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +16+18.
ИСТОЧНИК KP.RU