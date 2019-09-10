2019-09-10T01:31:49+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 10 сентября 2019 года: +20, возможен небольшой дождь

В столице Еврейской автономии также ожидаются осадки
Ольга КИВА
Поделиться:
Погода в Хабаровске на 10 сентября 2019 года: +20, возможен небольшой дождьПогода в Хабаровске на 10 сентября 2019 года: +20, возможен небольшой дождьФото: Надежда ВЫХОДЦЕВА
Изменить размер текста:

В Биробиджане возможен небольшой дождь. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура ночью +13+15. Днем +20+22.

В Хабаровске возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура ночью +10-12. Днем +18+20.

В Бикине без существенных осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью +9+14. Днем +19+21.

В Советской Гавани и Ванино небольшой дождь. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +15+17.

В Комсомольске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер северный 7-12 метра в секунду. Ночью +8+10. Днем +15+17.

В Чегдомыне небольшой дождь. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +16+18.

В Николаевске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер западный 8-13 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +14+16.

В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +16+18.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Переселение из барака в Комсомольске не обошлось без уголовщины
Уровень Амура у Комсомольска сегодня, 10 сентября 2019 года, 827 сантиметров
В Хабаровске проведут тотальную санитарную чистку
Уровень Амура у Хабаровска сегодня, 10 сентября 2019 года, 588 сантиметров
У хабаровской молодежи появилась ступенька к выбору профессии
Открытая тренировка сборной России по прыжкам на батуте прошла в Хабаровске
Ждал, пока утонет: в Хабаровском крае вынесли приговор рыбаку-убийце
В Хабаровском крае продолжают держать оборону шелкопряда
На расселение аварийного жилья Хабаровскому краю дали еще денег
Обвиняемые в Хабаровском крае смогли проголосовать 8 сентября
Россельхозбанк оценил инвестиционный потенциал продовольственного рынка Дальнего Востока
В развитие «цифры» в Хабаровском крае вложат больше миллиарда рублей
Тайфун сорвал занятия в нескольких школах и детсадах Хабаровского края
За удар палкой хабаровчанин попал в фигуранты уголовного дела
Пассажиры минивэна в Хабаровске чудом остались живы после тройной аварии
В Хабаровске сбежал неопознанный водитель, пострадавший в аварии
С «серебром» из Подмосковья вернулся в Хабаровский край «Лучший лесной пожарный»
Мировые бренды ущемили в правах владельцы сайтов в Хабаровске
В поисках пропавших отца и дочки в Хабаровском крае нужна помощь
Уровень Амура у Комсомольска сегодня, 9 сентября 2019 года, выше восьми метров
Гостя из Московской области обобрали в Биробиджане, пока он спал
В Хабаровске плюс один детский сад в отреставрированном здании
Вместо автобусного устроили речное сообщение «Амурск-Омми» в Хабаровском крае
Уровень Амура у Хабаровска сегодня, 9 сентября 2019 года, опустился до шести метров
Трагедию в Беслане хабаровские юнармейцы увидели на фотовыставке
Циклон «подмочил» участки дороги «Биробиджан-Унгун-Ленинское»
Погода в Хабаровске на 9 сентября 2019 года: +21, возможен небольшой дождь
Серьезных нарушений на выборах в Хабаровском крае не замечено