2019-09-10T01:33:11+03:00
Общество

У хабаровской молодежи появилась ступенька к выбору профессии

В новом Центре патриотического воспитания ребята смогут освоить, например, авиамоделирование и журналистику
Ольга КИВА
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У хабаровской молодежи появилась ступенька к выбору профессииУ хабаровской молодежи появилась ступенька к выбору профессииФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске для молодежи обустроили Центр патриотического воспитания. Это место будет своего рода центром притяжения для школьников и студентов, желающих заранее освоить азы некоторых профессий. В центре сделали секции рукопашного боя, авиамоделированием, реконструкции исторических событий и даже журналистики.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, под центр выделили пустующее здание в Краснофлотском районе. На его обустройство выделили больше пяти миллионов рублей. Деньги эти потратили на ремонт и покупку оборудования для работы кружков и секций.

Отметим, что такой центр будет для молодежи своего рода ступенькой к выбору профессии. Все кружки для подростков и студентов будут работать бесплатно. К слову, инициаторами в этой ситуации были представители Совета отцов и сама молодежь. Специалисты уже ведут запись подростков и студентов в кружки и спортивные секции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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