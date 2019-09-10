Уровень Амура у Хабаровска сегодня, 10 сентября 2019 года, 588 сантиметров

СЕГОДНЯ 02:10 2019-09-10T02:10:03+03:00

В ближайшие два дня ожидается спад еще на 5-10 сантиметров

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Уровень Амура у Хабаровска сегодня, 10 сентября 2019 года, составляет 588 сантиметров. Река стабильно сдает позиции. Гидрологи прогнозируют, что в ближайшие два дня вода в Амуре спадет еще на 5-10 сантиметров. Такую информацию предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Отметим также, что сейчас отмечают интенсивные подъемы уровней воды на реках Бурея, Тырма, Урми, Беренджа, Кур и Амгунь. Выше отметки опасного явления вода в Амуре от села Елабуга до села Богородское, выше отметки неблагоприятного явления – на Амуре в Ульчском районе, на реке Уссури в Бикинском, Вяземском, имени Лазо районах.

В городе Юности сохраняется сложная гидрологическая обстановка. Так, в течение трех суток вода будет прибывать до 15 сантиметров. К слову, к 12 сентября ожидается подъем уровня воды до отметки 840-850 сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU