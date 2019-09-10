2019-09-10T02:26:59+03:00
Общество

В Хабаровске проведут тотальную санитарную чистку

За месяц очистят чердаки от старого хлама, восстановят дорожное покрытие, уберут мусор с улицы
Ольга КИВА
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В Хабаровске проведут тотальную санитарную чисткуВ Хабаровске проведут тотальную санитарную чисткуФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске стартовал месячник по санитарной чистке. Масштабное событие объединит порядка 35 тысяч человек. Среди них сотрудники жилищных организаций, предприятий коммунального хозяйства, отрасли благоустройства.

- Задача участников тотальной чистки привести город в порядок до наступления холодов. За месяц они очистят от мусора закрепленные территории, восстановят покрытие дорог, уберут старый хлам с чердаков и подвалов в многоквартирных домах. К слову, прошедший тайфун подкинул работы – на улицах города жилищники сейчас убирают поваленные сильным ветром деревья, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что в Хабаровске идет подготовка домов к эксплуатации в зимних условиях, проводят дератизацию и дезинфекцию подвальных помещений. В конце месячника 28 сентября по санитарной очистке пройдет общегородской субботник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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