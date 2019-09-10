2019-09-10T02:38:26+03:00
Происшествия

Уровень Амура у Комсомольска сегодня, 10 сентября 2019 года, 827 сантиметров

В ближайшие сутки вода поднимется еще на 12 сантиметров
Ольга КИВА
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Уровень Амура у Комсомольска сегодня, 10 сентября 2019 года, 827 сантиметровУровень Амура у Комсомольска сегодня, 10 сентября 2019 года, 827 сантиметровФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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Уровень Амура у Комсомольска сегодня утром, 10 сентября 2019 года, составил 827 сантиметров. Такие данные предоставили в управления ГОЧС администрации города. По прогнозам гидрологов, в ближайшие стуки ожидается подъем еще на 12 сантиметров.

Напомним, в городе Юности ожидается подъем воды до отметки 840 сантиметров. Такой результат ожидают 12 сентября. В краевой столице ситуация обратно противоположная – уровень воды опустился до отметки в 588 сантиметров. На Амуре от Хабаровска до села Троицкое отмечают слабый спад, ниже до устья – подъем на 4-15 сантиметров в сутки.

Ранее сообщалось, что выше отметки опасного явления вода в Амуре от села Елабуга до села Богородское, выше отметки неблагоприятного явления – на Амуре в Ульчском районе, на реке Уссури в Бикинском, Вяземском, имени Лазо районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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