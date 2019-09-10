Переселение из барака в Комсомольске не обошлось без уголовщины

СЕГОДНЯ 03:01 2019-09-10T03:01:37+03:00

У горожанина стащили велосипеды, которые он только собирался забрать из старой квартиры

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У жителя Комсомольска-на-Амуре прямо из квартиры стащили два велосипеда. Мужчина оставил их в помещении старого барака, из которого совсем недавно переехал в новую квартиру. Он вернулся на прежнее место жительства чуть позже и обнаружил, что некто забрал их до него. Ущерб потерпевший оценил в 60 тысяч рублей.

- Полицейские провели проверку по заявлению горожанина и вскоре смогли задержать подозреваемого в краже. Это был человек, которого уже привлекали к уголовной ответственности за имущественные виды преступлений. Сам фигурант признался, что собирался похищенное оставить себе для личного пользования, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Во время расследования выяснилось, что в помещение задержанный проник через открытый балкон. Оказавшись внутри, он увидел велосипеды, забрал их и ушел. За свой поступок фигурант рискует лишиться свободы. В отношении него завели и расследуют очередное уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU